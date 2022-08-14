وزيرة التضامن لـ مصابى كنيسة أبى سيفين: قوة إيمانكم هتحميكم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - واطمأنت الوزيرة على حالة المصابين، قائلة: "ألف سلامة، قوة إيمانكم هتحميكم، قدر ولطف".
كما اطمأنت على حالة مصاب من الحماية المدنية قائلة: "مدينين ليكم فى الحماية المدنية.. رجالتنا.. وألف سلامة".
ووجهت الوزيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.
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