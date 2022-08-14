محافظ بنى سويف: القيادة السياسية وجّهت برفع وتطوير الطرق لتحسين الخدمات

جاء ذلك خلال تفقده اليوم الأحد، مركز ومدينة بنى سويف؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى تنفيذها بعدد من الشوارع والميادين الحيوية، والتى تنفذها مديرية الطرق والنقل ضمن خطة المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والشكل الحضارى وخلق محاور مرورية.
وتفقد المحافظ - وفقا لبيان - عددا من الشوارع، كما تابع سير الأعمال الجارى تنفيذها بطريق تزمنت/ لسحارة / محيى الدين، والذى يعد من أهم المحاور المرورية، وهو مدخل حيوى ثان لمدينة بنى سويف من الناحية الجنوبية ويخدم عددا من قرى المركز.
ووجه المحافظ - خلال الجولة - بضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة، مطالبا بتحديد أية معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، فضلا عن تأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور.
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