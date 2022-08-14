«القومى لحقوق الإنسان» ينعى ضحايا كنيسة إمبابة

جدة - نرمين السيد - نعى المجلس القومى لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب وأعضاء المجلس ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، والذى أودى بحياة العشرات وأصاب آخرين بالاختناق، صباح اليوم الأحد.





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