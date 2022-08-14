جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لدعم مزارعى البنجر وتوفير كل احتياجاتهم لزراعة محصول هذا العام باعتباره أحد الزراعات التعاقدية الهامة.
ونص البروتوكول على صرف سلفة 10,000 جنيه للزراعات التقليدية و12,500 جنيه للزراعات بنظام الرى الحديث بفائدة سنوية متناقصة 5% بعد التأكد من زراعة الأرض بمحصول البنجر، على أن يتم خصم السلفة من قيمة توريدات المزارع لدى الشركة لصالح البنك بعد توريد محصول البنجر الخاص به مضافًا إليه 5% من قيمة الفائدة السنوية.
كما نص البروتوكول على أنه فى حالة عدم قيام المزارع بتوريد محصول البنجر لصالح الشركة سيقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونيه مع المزارع دون أدنى مسؤولية من الشركة، وفى حالة عدم كفاية قيمة توريدات المزارع للشركة لسداد قيمة السلفة المستحقة للبنك وفوائدها يتم خصم المتبقى من مستحقاته ولدى الشركة لصالح البنك مع احتفاظ البنك باتخاذ الإجراءات القانونية مع المزارع دون أدنى مسؤولية من الشركة.
واختتم البروتوكول بنوده بقيام مسؤولى البنك الزراعى بالفيوم بتركيب ماكينة صرف أموال "ATM" بمقر المصنع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمزارعى البنجر.. بشرى من البنك الزراعى ووزارة التموين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.