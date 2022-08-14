لمزارعى البنجر.. بشرى من البنك الزراعى ووزارة التموين

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية؛ لدعم مزارعى البنجر وتوفير كل احتياجاتهم لزراعة ‏محصول هذا العام باعتباره أحد الزراعات التعاقدية الهامة.

ونص البروتوكول ‏على صرف سلفة 10,000 جنيه للزراعات التقليدية و12,500 جنيه ‏للزراعات بنظام الرى الحديث بفائدة سنوية متناقصة 5% بعد التأكد من ‏زراعة الأرض بمحصول البنجر، على أن يتم خصم السلفة من قيمة توريدات ‏المزارع لدى الشركة لصالح البنك بعد توريد محصول البنجر الخاص به ‏مضافًا إليه 5% من قيمة الفائدة السنوية.

‏كما نص البروتوكول على أنه فى حالة عدم قيام المزارع بتوريد محصول البنجر ‏لصالح الشركة سيقوم البنك باتخاذ الإجراءات القانونيه مع المزارع دون ‏أدنى مسؤولية من الشركة، وفى حالة عدم كفاية قيمة توريدات المزارع ‏للشركة لسداد قيمة السلفة المستحقة للبنك وفوائدها يتم خصم المتبقى من ‏مستحقاته ولدى الشركة لصالح البنك مع احتفاظ البنك باتخاذ الإجراءات ‏القانونية مع المزارع دون أدنى مسؤولية من الشركة.

واختتم البروتوكول ‏بنوده بقيام مسؤولى البنك الزراعى بالفيوم بتركيب ماكينة صرف أموال "‏ATM‏" بمقر المصنع.