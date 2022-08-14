حزب مستقبل وطن ينعى ضحايا حريق كنيسة المنيـرة

جدة - نرمين السيد - كما قدم الحـزب، فى بيان له، خالص التعازى لأسـر الضحايـا داعيا المولى عز وجـل أن يلهمهم والسـلـوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر وشعبها من أى مكروه أو سوء.

وأثنى مستقبل وطن، علـى الجهود المبذولة مـن قبل القيادة السياسية والحكومة والجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم لأسر ضحايـا الحـادث وسـرعـة نقـل المصابين إلى المستشفيات لإجراء الإسعافات اللازمة.

واختتم الحزب بيانه: "حفظ الله مـصـر والمصريين".