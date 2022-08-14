جدة - نرمين السيد - يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، الدكتور محمد عجور (إنجليزى الجنسية) مستشار الأشعة التداخلية وقسطرة المخ العلاجية والجهاز العصبى بمستشفى رويال بلندن.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير إنجليزى فى قسطرة المخ بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.