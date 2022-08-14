أمير الكويت يبعث ببرقية تعزية للرئيس السيسى بضحايا كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته له ولأسر ضحايا حادث الحريق الذى اندلع فى كنيسة "أبو سيفين" بالمنيرة الغربية فى إمبابة شمالى محافظة الجيزة، والذى أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.





كما بعث ولى عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الصباح، برقيتين مماثلتين للرئيس السيسى، أعربا فيهما عن خالص مواساتهما لأسر ضحايا الحادث.

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