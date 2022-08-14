مجلس الحوار الوطنى ينعى ضحايا كنيسة أبوسيفين

جدة - نرمين السيد - تقدم مجلس إدارة الحوار الوطنى، بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء ولجميع المصريين فى حادث حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة.



جدة - نرمين السيد - تقدم مجلس إدارة الحوار الوطنى، بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء ولجميع المصريين فى حادث حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة. وأعربت إدارة الحوار الوطنى عن خالص المواساة لأسر وأهالى المتوفين فى مصابهم الأليم وتمنت الشفاء العاجل لجميع المصابين.

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