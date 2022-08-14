التحالف الوطنى للعمل الأهلى يقديم الدعم اللازم للمصابين ويحرك فرق طبية متخصصة وينسق مع مستشفيات الصحة فى حادث كنيسة أبو سيفين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 02:23 مساءً - يتقدم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بخالص العزاء في ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.

وبدأ التحالف الوطني، بتقديم الدعم اللازم للمصابين، بتحريك فرق طبية متخصصة من القطاع الطبي لمؤسسة أهل مصر، للإطمئنان على المصابين والتنسيق مع مستشفيات الصحة في حال الاحتياج إلى التبرع بالدم، أو تعزيز الخدمات المقدمة لهم، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لأسر المتوفين.