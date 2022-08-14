"الأعلى للإعلام" يتقدم بواجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 02:23 مساءً - يتقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، بخالص التعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في ضحايا حريق كنيسة المنيرة الأليم بمحافظة الجيزة.

وأشاد المجلس بتحرك الدولة السريع في متابعة هذا الحادث الجلل وخاصة توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع الحريق.

وأكد المجلس أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين منذ اللحظة الأولى يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف بجانبهم في أوقات المحن والنكبات، ويؤكد أن المصريين يعيشون تحت مظلة التسامح والمواطنة.

وتقدم المجلس بخالص التعازي للأخوة المسيحيين دعا بالرحمة للضحايا الأبرياء، والصبر والسلوان لأهاليهم.