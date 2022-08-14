التعليم العالي والبحث العلمي: القومي لعلوم البحار ينظم برنامجًا للتدريب الصيفي لطلاب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 02:22 مساءً - نظم المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، النسخة الثالثة من برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعات المصرية لعام 2022، وذلك بمقر المعهد بالإسكندرية.

ويأتي تنظيم التدريب في إطار تفعيل دور المعهد في نشر الوعي العلمي، ومد أواصر التعاون بين المعهد ومؤسسات الدولة، حيث استقبل المعهد عدد 13 طالبًا من كلية تكنولوجيا المصايد والاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ للتدريب لمدة أسبوعين.

وتضمن التدريب عدد 40 ساعة تدريبية، بمشاركة 40 من الأساتذة والباحثين بالمعهد، من خلال سلسلة من المحاضرات التي قدم فيها السادة الأساتذة والباحثين أحدث التقنيات العلمية المستخدمة في مجالات الكيمياء البحرية، وعلوم البحار الطبيعية، والتقنية الحيوية، والميكروبيولوجي، بالإضافة إلى الهيدروبيولوجي، وعمليات الشواطيء، والجيولوجيا.

كما شمل التدريب مجموعة من التدريبات العملية بمعامل شعبة البيئة البحرية؛ بهدف تدريب الطلاب على الجانب التطبيقي، والتعرف على الأجهزة المختلفة المستخدمة في القياس، والتحليل، وطرق تفسير البيانات، ونمذجتها.