الكنيسة الأرثوذكسية: وفاة 41 شخصا في حريق كنيسة أبي سيفين في إمبابة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 02:22 مساءً - أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة 41 شخصا، وإصابة 14 آخرين، نتيجة الحريق الكبير الذي نشب بكنيسة الشهيد أبي سيفين في منطقة مطار إمبابة شمالي الجيزة، أثناء القداس الإلهي صباح اليوم /الأحد/.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في بيان اليوم - إن بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قدم التعزية في ضحايا الحريق الذي اندلع اليوم بكنيسة أبي سيفين.. مشيرا إلى أن البابا تواضروس يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

وأضاف: أن البابا قال، في تعزيته: "نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة.. ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وك