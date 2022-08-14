رئيس الوزراء يتوجه لزيارة مصابي حادث كنيسة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 02:22 مساءً - يتوجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة مصابي حادث كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، بالمستشفيات التي يتلقون خلالها العلاج، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل من خلال أجهزتها على توفير كافة سبل الرعاية والدعم للمصابين وأسر ضحايا هذا الحادث المؤلم، من أبناء الشعب المصري، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.