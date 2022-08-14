أول تعليق لوزير الرى الجديد بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

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جدة - نرمين السيد - وأضاف سويلم، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "الآن أعود إلى وزارتى التى شرفت بالعمل فيها فى مستهل حياتى المهنية لأكمل المسيرة خلفا لأخى العزيز الدكتور محمد عبدالعاطى الذى أكمل عمله بكل إخلاص وتفانى".
وتابع: "سنستمر بإذن الله فى مسيرة مدرسة الرى المصرية العريقة، لتوظيف كل السبل الفنية المتطورة والتعاون المشترك مع الجميع بالداخل والخارج للحفاظ على مياه مصر وإدارتها بطرق علمية حديثة لضمان وصول المياه للمواطنين فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالكميات الرشيدة والجوده المطلوبة، كل التحية والتقدير لرجال الرى المخلصين".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهد اليوم الأحد، أداء عدد من الوزراء الجُدد اليمين الدستورية.
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