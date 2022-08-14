التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ينعى ضحايا كنيسة إمبابة

جدة - نرمين السيد - تقدم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بخالص العزاء فى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة بالجيزة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين.





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