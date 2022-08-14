الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا كنيسة الجيزة

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى بيان لها: "نصلى أن يمنح الله عزاءً وصبرًا لشعب الكنيسة فى إمبابة، وأن ينعم الله على المصابين بالشفاء العاجل".
كما يتقدم رئيس الإنجيلية بخالص العزاء إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية:
وتابع: "تألمنا كثيرًا لسماع خبر حادث حريق كنيسة أبى سيفين بإمبابة، ونتقدم بخالص العزاء للذين انتقلوا من شعب الكنيسة، ونصلى أن يمنحكم الرب وشعب الكنيسة والمصريين التعزية والسلام، والشفاء العاجل لجميع المصابين".
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