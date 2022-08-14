جدة - نرمين السيد - وأكدت المؤسسة، فى بيان لها، اليوم الأحد، تقديمها كل أنواع الدعم لأسر الضحايا ومصابى الحادث الأليم، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة تعلن تقديمها كل أنواع الدعم لأسر الضحايا ومصابى كنيسة أبى سيفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.