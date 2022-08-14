تفاصيل أول اجتماع بين وزيرى الصحة والتعليم العالى بعد التعديل الوزارى

جدة - نرمين السيد - عقد وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعًا ظهر اليوم الأحد، لمناقشة عدد من الملفات المُشتركة بين الوزارتين، فى أول اجتماع بين الوزيرين بعد التعديل الوزارى.





تناول الاجتماع مُناقشة ملفات التعليم العالى والبحث العلمى، فى إطار تسليم وتسلم مهام وزارة التعليم العالى والبحث العلمى من وزير الصحة والسكان وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق، إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

كما تناول الاجتماع استمرار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تنفيذ كل ملفات تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، بما يُحقق خطة الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن اجتماع الوزيرين تناول مُستجدات ملفات الجامعات الأهلية الجديدة المُنبثقة عن الجامعات الحكومية، الجامعات التكنولوجية الجديدة التى سيتم بدء الدراسة بها فى العام الدراسى المقبل، والشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية، والبرامج الدراسية البينية، والبرامج الدراسية الجديدة واستجابتها لاحتياجات سوق العمل، والتصنيف الدولى للجامعات المصرية، والاستمرار فى جهود رقمنة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى ملف الجودة بالجامعات والمعاهد، وأهم مُستجدات ملف الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعات المصرية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع أكد استمرار وزارة التعليم العالى فى تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة، والبناء على ما تم من إنجازات غير مسبوقة حققتها الدولة فى هذا القطاع.

كما ناقش الاجتماع، أوجه التعاون الحالية بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان، وكذلك تعزيز دور المستشفيات الجامعية بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لدعم المنظومة الصحية بما يخدم المواطن المصرى.

كما ناقش الاجتماع ضرورة عقد اجتماعات دورية بين مديرى المستشفيات الجامعية ومديرى مديريات وزارة الصحة بالمحافظات، بما يضمن التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.