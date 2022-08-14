مفتى الجمهورية يعزى البابا تواضروس فى ضحايا كنيسة أبى سيفين

وقال الدكتور شوقى علام، فى بيانه اليوم الأحد: "تألمنا أشد الألم، وننعى بمزيد من الأسى والحزن ضحايا الحريق الذى وقع صباح اليوم الأحد، ونعرب عن خالص التعازى والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريريك الكرازة المرقسية، وإلى الكنيسة المصرية فى ضحايا حريق كنيسة أبوسيفين بمنطقة المنيرة الغربية بإمبابة، سائلا المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يلهم أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان".
كما توجه مفتى الجمهورية بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا وأهاليهم، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
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