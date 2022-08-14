«الأعلى للإعلام» يعزى فى ضحايا كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بخالص التعازى إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى ضحايا حادث كنيسة المنيرة الأليم بمحافظة الجيزة.





وأشاد المجلس، فى بيان له، اليوم الأحد، بتحرك الدولة السريع فى متابعة الحادث الجلل، خصوصا توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فورى للتعامل مع هذا الحادث.

وأكد الأعلى لتنظيم الإعلام، أن توجيهات الرئيس السيسى لتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية للمصابين منذ اللحظة الأولى يبرهن على اهتمام الدولة بجميع المصريين والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والنكبات، ويؤكد أن المصريين يعيشون تحت مظلة التسامح والمواطنة.

وتقدم المجلس بخالص التعازى للأخوة المسيحيين فى هذا الحادث الأليم، داعيا بالرحمة للضحايا الأبرياء، والصبر والسلوان لأهاليهم.