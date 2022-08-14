الصحة: 41 وفاة فى حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

جدة - نرمين السيد - كما وجه بانتقال قيادات وزارة الصحة، لمستشفى العجوزة وإمبابة العام لمتابعة تداعيات الحادث الأليم بشكل مباشر.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن سيارات الإسعاف التى تم الدفع بها لموقع الحادث بلغت 37 سيارة، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى إمبابة العام، والعجوزة.

وأشار عبدالغفار إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين.

وأوضح عبدالغفار أن إجمالى عدد الوفيات فى الحادث الأليم بلغت 41 وفاة، بسبب الدخان الكثيف الناتج عن الحريق والتدافع بسبب محاولات هروب الضحايا، منوها إلى مغادرة 2 من المصابين للمستشفيات بعد تلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما يتلقى الرعاية الطبية حاليا 12 مصابا، منهم 5 فى مستشفى العجوزة، و7 مصابين فى مستشفى إمبابة العام، مشيرا إلى أن 4 من المصابين حالتهم غير مستقرة.

ونوه عبدالغفار إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث في تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقى السيارات.