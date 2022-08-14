الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية في حريق كنيسة إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:26 مساءً - أكدت وزارة الداخلية منذ قليل إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية أثناء السيطرة على حريق كنيسة أبو سيفيين بمنطقة إمبابة.

وقالت الوزارة في بيان لها منذ قليل إن الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا في حوالى الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجاري بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة ، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات، ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.