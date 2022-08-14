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وزارة الداخلية: تكييف بالطابق الثاني وراء حريق كنيسة إمبابة وتجرى الأن عملية التبريد

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:26 مساءً - تبلغ للأجهزة الأمنية فى حوالى الساعة 9 صباح اليوم الموافق 14 الجارى بحدوث حريق داخل كنيسة أبو سيفين بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، كما أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

 

أسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة ، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لإنبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

 

ويجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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