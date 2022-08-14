بالأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:26 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:

محمد يوسف

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