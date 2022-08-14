بالأسماء.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسى

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:26 مساءً - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:
الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان.
الدكتور رضا حجازي، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى.
الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمى.
السفيرة سها سمير ناشد الجندي، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج.
الدكتور هاني نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والري.
الأستاذ أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار.
الأستاذ أحمد سمير علي صالح، وزيراً للتجارة والصناعة.
الفريق محمد عباس حلمي هاشم، وزيراً للطيران المدني.
الأستاذ حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة.
الدكتورة نيفين يوسف الكيلاني، وزيراً للثقافة.
اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية.
الأستاذ مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام.
اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربي.