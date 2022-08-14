رئيس الوزراء يتابع جهود تقديم أوجه الرعاية الصحية لمصابي حادث كنيسة الجيزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:25 مساءً - أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الأليم، الذي وقع اليوم، في كنيسة المنيرة، بمحافظة الجيزة.

وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات في إطار تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لمصابي الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية في إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.