السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:25 مساءً - • شغل منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

• شغل منصب عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس

• شغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• شغل منصب مدير وحدة التصميمات والدراسات والبحوث المعمارية بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.

• أستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس

• عمل أستاذًا ومحاضرًا زائرًا للعديد من الجامعات والهيئات المحلية والدولية.

• أشرف على العديد من الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه).

• أشرف على تأهيل وتجهيز المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي والجامعات الأهلية.

• تولى ملف إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023.

• تولى ملف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم.

• تولى ملف تطوير البرامج البينية في الجامعات، وملف رقمنة الجامعات تماشيًا مع التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المختلفة.

• تولى ملف تطوير رؤية التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بمسار التنمية الشاملة 2030.

• عمل على تطوير البرامج التعليمية الهندسية والمعمارية لتواكب النظم العالمية من خلال الشراكات الدولية مع أرقى الجامعات لمنح درجات علمية مزدوجة.

• عمل على ربط البحث العلمي باحتياجات خطط التنمية للدولة، والمُساهمة من خلال البحوث التطبيقية في تطوير قطاع الصناعة.

• حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• حصل على ماجستير الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس.

• حصل على دكتوراه الفلسفة في العمارة والإسكان من معهد العمارة بموسكو.

ويمكن تحميل السيرة الذاتية بنسخة PDF من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/.../1cb5Ca2foiY6JYwb9.../view...

ويمكن تحميل نسخة أخرى للسيرة الذاتية بصيغة Power Point من خلال الرابط التالي:

https://docs.google.com/.../1rBNEgG.../edit...