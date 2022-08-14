السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 01:25 مساءً - • شغل منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.
• شغل منصب عميد كلية الهندسة جامعة عين شمس
• شغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس.
• شغل منصب مدير وحدة التصميمات والدراسات والبحوث المعمارية بمركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة.
• أستاذ العمارة والتخطيط العمراني والإسكان قسم عمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس
• عمل أستاذًا ومحاضرًا زائرًا للعديد من الجامعات والهيئات المحلية والدولية.
• أشرف على العديد من الرسائل العلمية (الماجستير والدكتوراه).
• أشرف على تأهيل وتجهيز المشروعات القومية لوزارة التعليم العالي والجامعات الأهلية.
• تولى ملف إنشاء 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي 2022/2023.
• تولى ملف إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة لبدء الدراسة بها خلال العام الدراسي القادم.
• تولى ملف تطوير البرامج البينية في الجامعات، وملف رقمنة الجامعات تماشيًا مع التحول الرقمي بمؤسسات الدولة المختلفة.
• تولى ملف تطوير رؤية التعليم العالي والبحث العلمي وربطها بمسار التنمية الشاملة 2030.
• عمل على تطوير البرامج التعليمية الهندسية والمعمارية لتواكب النظم العالمية من خلال الشراكات الدولية مع أرقى الجامعات لمنح درجات علمية مزدوجة.
• عمل على ربط البحث العلمي باحتياجات خطط التنمية للدولة، والمُساهمة من خلال البحوث التطبيقية في تطوير قطاع الصناعة.
• حصل على بكالوريوس الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس.
• حصل على ماجستير الهندسة المعمارية من كلية الهندسة جامعة عين شمس.
• حصل على دكتوراه الفلسفة في العمارة والإسكان من معهد العمارة بموسكو.
ويمكن تحميل السيرة الذاتية بنسخة PDF من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/.../1cb5Ca2foiY6JYwb9.../view...
ويمكن تحميل نسخة أخرى للسيرة الذاتية بصيغة Power Point من خلال الرابط التالي:
https://docs.google.com/.../1rBNEgG.../edit...