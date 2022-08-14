عاجل.. الداخلية: إصابة ضابطين و3 أفراد إطفاء فى حريق كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخلاء المصابين والمتوفيين ونقلهم للمستشفيات، حيث أسفر الحريق عن إصابة ضابطين و3 أفراد من قوات الحماية المدنية.

وأسفر فحص أجهزة الأدلة الجنائية أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

فيما يجرى حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، بحسب البيان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.