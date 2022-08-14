عاجل.. البابا تواضروس يقدم تعازيه فى ضحايا حادث كنيسة أبو سيفين

جدة - نرمين السيد - شب حريق كبير فى كنيسة الشهيد أبى سيفين فى منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهى صباح اليوم، ما أسفر عن إصابة بعض المصلين، تم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.





وقالت مصادر من وزارة الصحة، إن الوفيات وصلت حتى الآن 41 شخصا بينما بلغ عدد المصابين 14 شخصا.

وقدم قداسة البابا التعزية فى الضحايا مشيرا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية كافة الأمور المتعلقة بالحادث.

وقال قداسته فى تعزيته: "نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم فى كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة، شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين، وإذ نعزى أسر الضحايا فإننا نصلى من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعًا."

وكان حريق قد اندلع صباح اليوم الأحد فى كنيسة أبو سيفين فى منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.

وتقدم الرئيس عبدالفتاح السيسى بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم فى بيت من بيوته التى يُعبد بها.

وقال عبر صفحته على فيسبوك إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وأضاف: "وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فوري، للتعامل مع هذا الحادث وآثاره، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

وأجرى الرئيس السيسى اتصالاً هاتفياً مع قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث قدّم تعازيه فى ضحايا الحادث، وأكّد خلال الاتصال قيام جميع مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.