عاجل.. الداخلية تكشف سبب حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة

جدة - نرمين السيد - وأكدت أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية، أوضح أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، والذى يضم عدد من قاعات الدروس نتيجة خلل كهربائى وأدى ذلك لانبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

ولفتت إلى أنه يتم حالياً أعمال التبريد داخل مبنى الكنيسة، بحسب البيان.

على جانب آخر أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك.

فيما أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع قداسة البابا تواضروس، وقدم تعازيه فى ضحايا الحادث، وأكد السيسى، خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم.

وكان الرئيس السيسى قد وجه كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه الحادث وبشكل فورى للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.