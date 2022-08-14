جدة - نرمين السيد - أمر النائب العام بتشكيل فريق تحقيق كبير للتحقيق في واقعة حريق كنيسة المنيرة بإمبابة، والذي انتقل على الفور لمعاينتها وبدء إجراءات التحقيق وستعلن النيابة العامة عن نتائجه كلما تسنى ذلك.





وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع قداسة البابا تواضروس، وقدم تعازيه فى ضحايا الحادث، وأكد السيسى، خلال الاتصال على قيام كافة مؤسسات الدولة بتقديم الدعم اللازم لاحتواء آثار هذا الحادث الأليم. وكان الرئيس السيسى قد وجه كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة تجاه الحادث وبشكل فورى للتعامل مع الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. النائب العام يأمر بالتحقيق فى حادث كنيسة المنيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.