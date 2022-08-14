عاجل.. السيسى للوزراء الجدد: التجرد والموضوعية والتفانى لإعلاء مصلحة الوطن

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى، شدد على الوزراء الجدد بالتحلى بالتجرد والموضوعية والتفانى وبذل أقصى جهد لإعلاء مصلحة الوطن فى المقام الأول. ووجه الرئيس، الوزراء الجدد بالوقوف بدقة على جميع أدوات وإمكانيات وزاراتهم والمؤسسات والهيئات التابعة لها وحسن إداراتها لتعظيم نتاج تلك الإمكانيات وتطوير أسلوب إداراتها بهدف تحقيق أقصى استفادة وعائد ممكن، مع الانتباه جيدا لكفاءة آليات التنفيذ كعامل حاسم فى نجاح التخطيط ليصبح واقع ومردود ملموس. كما وجه الرئيس السيسى، بتطوير برامج التدريب والتاهيل ورفع قدرات الكوادر البشرية، خصوصا من الشباب مع التركيز على العناصر المتميزة، باعتبارهم الكتلة الواعدة التى تمتاز بالكفاءة العملية بجانب القدرة على إنتاج الأفكار للتعامل مع مختلف القضايا بشكل مبتكر غير تقليدى.

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