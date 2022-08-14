عاجل- السيسى يجتمع مع رئيس الحكومة والوزراء الجدد

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.





وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، أداء عدد من الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم: الدكتور خالد عبدالغفار، وزيراً للصحة والسكان. الدكتور رضا حجازى، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى. الدكتور محمد أيمن عاشور، وزيراً للتعليم العالى والبحث العلمى. السفيرة سها سمير ناشد الجندى، وزيراً للهجرة والمصريين بالخارج. الدكتور هانى نبهان سويلم، وزيراً للموارد المائية والرى. أحمد عيسى، وزيراً للسياحة والآثار. أحمد سمير على صالح، وزيراً للتجارة والصناعة. الفريق محمد عباس حلمى هاشم، وزيراً للطيران المدنى. حسن محمد حسن شحاتة، وزيراً للقوى العاملة. الدكتورة نيفين يوسف الكيلانى، وزيراً للثقافة. اللواء هشام آمنة، وزيراً للتنمية المحلية. مصطفى كمال عصمت، وزيراً لقطاع الأعمال العام. اللواء محمد محمد صلاح الدين، وزيراً للإنتاج الحربى.

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