رئيس الوزراء يتابع جهود تقديم الرعاية الصحية لمصابى كنيسة الجيزة

جدة - نرمين السيد - وتابع رئيس الوزراء جهود مختلف الجهات فى إطار تقديم كل أوجه الرعاية الصحية لمصابى الحادث، وتوفير سبل الرعاية والدعم لهم، فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً وقوف الحكومة ومساندتها الكاملة لأسر الضحايا الذين وافتهم المنية فى إحدى دور العبادة، داعيا الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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