القباج تزور مصابى حادث كنيسة أبو سيفين.. وصرف إعانات بالتنسيق مع الأزهر

جدة - نرمين السيد - ووجهت الوزيرة فور وقوع الحادث مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة بسرعة التحرك وضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالى، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصرى بالتواجد فى الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقد تقرر صرف مبلغ 50000 جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25000 جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5000 جنيه لكل حالة إصابة ودعم أسر الضحايا لمدة عام مع صرف معاش شهرى للأسر التى فقدت عائلها، بالإضافة إلى تقديم كل أوجه المساعدات التى تحتاجها الأسر المنكوبة.

كما تقرر صرف 50 ألف جنيه أخرى لأسر الضحايا من قبل الأزهر الشريف والجمعيات الأهلية.