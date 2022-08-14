البابا تواضروس: نعزى أسر ضحايا كنيسة أبى سيفين ونصلى من أجل المصابين

جدة - نرمين السيد - وأوضح الكنيسة، أن حريق كبير اندلع فى كنيسة الشهيد أبى سيفين فى منطقة مطار إمبابة أثناء القداس الإلهى صباح اليوم، مما أسفر عن إصابة بعض المصلين، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية فى الضحايا، مشيرا إلى أنه يتابع مع الأجهزة المعنية جميع الأمور المتعلقة بالحادث.

وقال البابا فى تعزيته: "نتابع بكل الأسى الحادث الأليم الذى وقع صباح اليوم فى كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبى سيفين بمنطقة مطار إمبابة شمال الجيزة، ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وجميع المسؤولين".

وتابع: "إذا نعزى أسر الضحايا، فإننا نصلى من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعا".