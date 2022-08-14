إزالة 10 تعديات على أملاك الدولة خلال اليوم الأول للموجة 20 بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الشريف، فى تصريح اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات على أراض تابعة لوزارة الموارد المائية والرى (ترعة رى النصر) ببنجر السكر خلال اليوم الأول للمرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى بدأت أمس السبت.

وقال الشريف، إن هناك تنسيقا كاملا بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء فى تنفيذ قرارات الإزالة لجميع التعديات بكل قوة وحزم، مشددا على أنه لا تهاون فى إزالة التعديات.

ووجه الشريف كافة الجهات المعنية بسرعة حصر كافة التعديات الواقعة على أراض الدولة للبدء فى تنفيذ حملات الإزالة لأى تعديات.

من جانبه؛ أشار المهندس ياسر الفولى رئيس جهاز حماية أملاك الدولة؛ إلى أنه تم تنفيذ قرارات لإزالة التعديات على أراض الدولة بمنطقة بنجر السكر، وتحفظت الحملة على ماكينة رى نقال بالإضافة إلى 160 متر مواسير.

على صعيد متصل، تمكنت لجنة التعديات على الأراضى الزراعية بحى وسط الإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة من إزالة أعمال بناء على أرض زراعية بقرية "أبيس العاشرة" حيث تم إزالة أسوار وبناء على أرض زراعية بمساحة 250 مترا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

بدورها، أكدت رئيس الحى عزة سعد، تكثيف واستمرار حملات التصدى للتعديات والإشغالات وإزالة المخالفات بجميع أشكالها وفرض الانضباط وسيادة القانون.