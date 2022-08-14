السيطرة على حريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين في إمبابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 12:29 مساءً - سيطر رجال الحماية المدنية بالجيزة، على حريق اشتعل بكنيسة أبو سيفين، في إمبابة، صباح اليوم الأحد، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين، وتم انتداب خبراء الأدلةا لجنائية، لإجراء معاينة، وبيان سبب اشتعال الحريق.

وانتقل عدد من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى مكان اشتعال الحريق، لإجراء التحريات، وكشف سببه، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود العيان، والعاملين بالكنيسة.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات، وتم إخطار خبراء الأدلة الجنائية، تمهيدا لإجراء معاينة، وبيان سبب اندلاع الحريق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بكنسية أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع شخص، وإصابة آخرين.

وحاصر رجال الحماية المدنية الحريق، وتمكنوا من إخماده، كما انتقلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.