الرئيس السيسى يتقدم بخالص التعازى لأسر ضحايا كنيسة المنيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 12:28 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يتابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزه، وقد وجهت كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الاجراءات اللازمة، وبشكل فوري للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين .. وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها