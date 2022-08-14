هيئة الدواء: استقبال أكثر من ٨٠٠٠ شكوى واستفسار خلال النصف الأول من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 12:28 مساءً - استقبلت هيئة الدواء المصرية أكثر من ٨٠٠٠ شكوى واستفسار خلال النصف الأول من العام الجاري، وأعلنت الهيئة أن الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين قامت بفحص ودراسة والرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة للإدارات المختلفة.

حيث ورد ٧٣٢ شكوى واستفسار من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.com، و ٩٥ شكوى من خلال البريد الإلكتروني بالإدارة العامة لشكاوى المتعاملين [email protected]

واستقبل الخط الساخن (١٥٣٠١) ٥٨٧٠ شكوى واستفسار، وذلك من خلال الخدمات الآتية: خدمة الاستفسار عن توافر (٣٨٢٥) استفسار، الإبلاغ عن الأثار العكسية (١٢٤) بلاغ، الإبلاغ عن مخالفات (٤٤١) بلاغ، استفسار عن مستندات استخراج شهادة (٦٢٧) استفسار، خدمة السيارات المتنقلة (٦٢) استفسار، خدمات أخرى (٧٩١) استفسار وبلاغ.

واستقبلت خدمة البلاغات والاستفسارات من خلال الموقع الإلكتروني (١٨٤٢) شكوى واستفسار وهم: (الإبلاغ عن مخالفات (٨٢٠) بلاغ، نشرات الأدوية الناقصة (١٨٧) استفسار، إعلان غير ملائم (٩٦) بلاغ، استشارة دوائية (٥٦٥) استفسار، أثر جانبي (٥٢) شكوى، توافر (١٢٢) استفسار.

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية تقدم بعض من خدماتها من خلال سيارة الخدمة المتنقلة، ولمزيد من التفاصيل يمكن الاستفسار من خلال الخط الساخن للهيئة ١٥٣٠١

يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى العمل في مسارات متوازية، تقوم من خلالها بالحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات والمستلزمات الطبية، كذلك تفعيل الدور الخدمي من خلال استحداث منصات تواصل رقمية مباشرة مع المواطن، في ضوء حرص الهيئة الدائم على بناء جسور التواصل.