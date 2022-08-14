هيئة الدواء: استقبال 8000 شكوى واستفسار خلال النصف الأول من 2022

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة أن الإدارة العامة لشكاوى المتعاملين، تولت فحص ودراسة والرد على الاستفسارات والشكاوى الواردة للإدارات المختلفة.

ووردت 732 شكوى واستفسار من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.com، و95 شكوى من خلال البريد الإلكترونى بالإدارة العامة لشكاوى المتعاملين [email protected]

واستقبل الخط الساخن (15301) 5870 شكوى واستفسار، وذلك من خلال الخدمات الآتية: خدمة الاستفسار عن توافر (3825) استفسارا، الإبلاغ عن الآثار العكسية (124) بلاغا، الإبلاغ عن مخالفات (441) بلاغا، استفسار عن مستندات استخراج شهادة (627) استفسارا، خدمة السيارات المتنقلة (62) استفسارا، خدمات أخرى (791) استفسارا وبلاغا.

كما استقبلت خدمة البلاغات والاستفسارات من خلال الموقع الإلكترونى (1842) شكوى واستفسار وهم: (الإبلاغ عن مخالفات (820) بلاغا، نشرات الأدوية الناقصة (187) استفسارا، إعلان غير ملائم (96) بلاغا، استشارة دوائية (565) استفسارا، أثر جانبى (52) شكوى، توافر (122) استفسارا).

جدير بالذكر أن هيئة الدواء تقدم بعض خدماتها من خلال سيارة الخدمة المتنقلة، ولمزيد من التفاصيل يمكن الاستفسار من خلال الخط الساخن للهيئة 15301.