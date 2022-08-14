محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف بشوارع بنها وتطوير كوبرى عرابى بشبرا الخيمة

جدة - نرمين السيد - تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية الأعمال النهائية من رصف وتطوير طريق ونفق الشموت بمدينة بنها ومتابعة أعمال تطوير كوبرى عرابى وشارع أحمد عرابى بحى غرب شبرا الخيمة.





يأتى ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطريق ورصف الشوارع الرئيسية والفرعية وتجميل الميادين والحفاظ على الوجه الجمالى للشوارع والقضاء على المظاهر العشوائية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ جولته وفقا لبيان المحافظة، اليوم الأحد، بتفقد أعمال تطوير ورصف شارع الشموت ونفق الشموت والذى يبلغ طوله كيلو متر، وتكلفته 6 ملايين جنيه، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكبارى،مشددا على ضرورة تلافى أى مشكلات فى الرصف، من رفع مطابق الصرف الصحى لتتناسب مع مستوى الرصف، مع بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الإنتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات القياسية.

واستكمل المحافظ، جولته بتفقد أعمال تطوير كوبرى أحمد عرابى بمرحلته النهائية، حيث تم الانتهاء من رصف جميع المطالع والمنازل للكوبرى وتتم الآن أعمال دهانات الأسوار الحديدية والبلدورات كما تتم أيضا أعمال معالجة الفواصل والتى يبلغ عددها 54 فاصلا لتيسير الحركة المرورية بالكوبرى.

وأوضح المحافظ أنه بعد انتهاء أعمال التطوير بالكوبرى سيتم تخفيف التكدسات المرورية بمعظم مدينة شبرا الخيمة، حيث يمثل كوبرى عرابى محورا مروريا هاما ينقل الحركة المرورية من شبرا الخيمة إلى الطريق الزراعى والعكس، وسيتم افتتاح الكوبرى رسميا فى العيد القومى للمحافظة وبلغت تكلفة أعمال التطوير 40 مليون جنيه.

واختتم المحافظ، الجولة بتفقد أعمال النظافة والإشغالات بشارع أحمد عرابى، مشددا على ضرورة التواجد الميدانى بالشوارع ومتابعة ورديات النظافة للحفاظ على المظهر العام، موجها بتوحيد الجهود للتعامل الفورى مع كافة تجمعات القمامة وضبط جميع المركبات التى تقوم بإلقاء القمامة والمخلفات فى الشارع والتحفظ عليها بعد الانتهاء من رفع تلك التراكمات، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام العمال بارتداء الزى الرسمى لهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وخلال الجوله تأكد المحافظ من الانتهاء من تركيب خطوط المياه بطول شارع احمد عرابى، مؤكدا البدء بتركيب خط طرد صرف صحى جديد وذلك بالتنسيق بين حى غرب شبرا الخيمه وشركتى الصرف صحى بالقاهرة والقليوبية وذلك لمتابعه استكمال اعمال الرصف والانتهاء من اعمال التطوير.