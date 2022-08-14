الصحف الكويتية تبرز دعوة الرئيس السيسى للبرلمان للتصويت على التعديل الوزارى

جدة - نرمين السيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة، اليوم الأربعاء، دعود الرئيس السيسى لمجلس النواب للانعقاد ومناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة وموافقة المجلس على التعديل وتجديد الثقة فى حكومة مدبولى.





وذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، تحت عنوان "مجلس النواب يجدد ثقته فى حكومة مدبولى.. ويقر تعديل 13 حقيبة وزارية" أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أنه وجه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تسهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن، والذى نعمل جميعا من أجله.

وأضافت صحيفة الجريدة، تحت عنوان "مصر: تعديل حكومى يشمل 13 حقيبة…"، أن مجلس النواب وافق فى جلسة طارئة على إجراء تغيير وزارى واسع على حكومة مصطفى مدبولى، شمل 13 حقيبة لأول مرة منذ نهاية عام 2019 حيث جدد مجلس النواب فى جلسته الطارئة، بناء على دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبرزة تصريح النائب الأول لمحافظ البنك المركزى جمال نجم عدم صحة استقالة محافظ البنك المركزى طارق عامر، مؤكدا أن مدة المحافظ تنتهى فى نوفمبر 2023، وأنه وفقا للدستور، فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره بيد رئيس الجمهورية فقط.

ولفتت صحيفة القبس الكويتية، تحت عنوان "السيسى يدعو مجلس النواب للنظر بتعديل وزارى يشمل 13 حقيبة"، إلى أن حساب الرئيس السيسى الرسمى نشر على فيسبوك تدوينة قال فيها: "دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التى تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومى فى بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلى والخارجى والتى تساهم فى حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصرى، والذى نعمل جميعا من أجله.

وأشارت صحيفة السياسة الكويتية، تحت عنوان " بالأسماء.. النواب المصرى يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية "، إضافة إلى نقل عبر مقطع فيديو على موقعها الرسمى، تفاصيل انعقاد الجلسة الطارئة لمجلس النواب والتصويت على التعديل الوزارى الذى شمل 13 حقيبة وتجديد الثقة فى حكومة مدبولى.

وأوضحت صحيفة النهار الكويتية "تحت عنوان " مصر.. تعديل وزارى شمل 13 حقيبة"،"السيسى: يهدف لتطوير أداء الحكومة داخليا وخارجيا "، أن البرلمان المصرى صادق، أمس السبت، على رابع تعديل وزارى تشهده حكومة رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، وشمل 13 حقيبة حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، تعديل عدد من الحقائب الوزارية، بهدف تطوير الأداء الحكومى.