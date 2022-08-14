عاجل- الصحة: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية، لمصابى حادث الحريق الذى اشتعل صباح اليوم الأحد، فى كنيسة أبوسيفين بمنطقة إمبابة، فى محافظة الجيزة.





وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ 30 سيارة إسعاف لموقع حادث الحريق، وتم نقل 55 حالة إلى مستشفيى (إمبابة العام، والعجوزة)، ويتم التعامل مع الحالات المصابة، وكذلك حالات الوفاة. وأشار «عبدالغفار» إلى رفع حالة الاستعداد بمستشفيات محافظتى الجيزة والقاهرة، مشيرًا إلى توافر جميع فصائل الدم وأدوية الطوارئ فى جميع المستشفيات التى استقبلت المصابين. ونوه «عبدالغفار» إلى أنه تم إبلاغ الإسعاف بوقوع الحريق فى تمام الساعة الـ 8:57 دقيقة، وعلى الفور تحركت أول سيارة إسعاف من أقرب تمركز بمنطقة مطار إمبابة، ووصلت لموقع الحادث فى تمام الساعة الـ 8:59 دقيقة، ثم توالى وصول باقى السيارات.

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