عاجل- الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حادث كنيسة المنيرة

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جدة - نرمين السيد - وكتب فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى بمواقع التاصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة".
وأضاف: "وقد وجهت كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فورى للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين".
واختتم: "أتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم فى بيت من بيوته التى يُعبد بها".
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