عاجل- الرئيس يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه حادث كنيسة المنيرة

جدة - نرمين السيد - وكتب فى تدوينة له عبر حسابه الرسمى بمواقع التاصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة".

وأضاف: "وقد وجهت كل أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وبشكل فورى للتعامل مع هذا الحادث وآثاره وتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمصابين".

واختتم: "أتقدم بخالص التعازى لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم فى بيت من بيوته التى يُعبد بها".