محافظ الجيزة يعاين موقع حريق كنيسة أبو سيفين ويزور المصابين

جدة - نرمين السيد - انتقل أحمد راشد، محافظ الجيزة، لموقع الحريق الذى نشب اليوم بكنيسة أبوسيفين بإمبابة لمعاينته والوقوف على ملابسات الحريق ومتابعة أعمال نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج.





وأكد راشد أن المحافظة بكامل أجهزتها فى حاله استنفار للتعامل مع تداعيات الموقف، مشددا على تقديم الرعاية الصحية اللازمه للمصابين والاطمئنان عليهم حتى تمام شفائهم. وحرص محافظ الجيزة على تفقد حالة المصابين بمستشفى العجوزة للوقوف على حالتهم، لافتا إلى تلقى المصابين لسبل الرعاية اللازمة لهم على أكمل وجه، مؤكداً تقديم الدعم الكامل لأسر المتوفين والمصابين.

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