بطريرك الكاثوليك يبدأ زيارة رعوية فى الإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وصل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للكاثوليك، إلى إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للكاثوليك، لبدء زيارته الرعوية، التى ستستمر حتى الثامن عشر من أغسطس الجارى.





كان فى استقباله صاحبا النيافة الأنبا دانيال لطفى، مطران الإيبارشية، والأنبا مكاريوس توفيق، المطران الشرفى للإيبارشية، وجميع الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وشعب كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بالإسماعيلية، بالإضافة إلى أبناء خدمة إيمان ونور، الذين استقبلوا غبطته بالورود. بدأت الزيارة بقداس الشكر، الذى ترأسه الأب البطريرك، بمشاركة صاحبى النيافة، اللذان عبرا عن سعادتهما بتواجد صاحب الغبطة فى إيبارشية الإسماعيلية المحبة للمسيح. ومن ناحيته، عبر بطريرك الكاثوليك عن فرحته الكبيرة بهذه الزيارة الرعوية، التى ستتضمن تفقد عدد من كنائس الإيبارشية، وزيارة القيادات بالمحافظات المختلفة.

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