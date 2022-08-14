محافظ أسيوط يعلن تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 14 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع جهات الولاية بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى للموجه الـ 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية حيث تم تنفيذ 86 حالة إزالة بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال اليوم الأول للموجة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم - إلى أن جهود حملات الإزالة لكافة التعديات أسفرت عن تنفيذ 86 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة خلال اليوم الاول للموجة الـ 20 وتمثلت في 63 حالة تعدى على أراضي مباني بمساحة 3733متر وإزالة 23 حالة تعدي على أراضي زراعية بمساحة 10 فدان و2 قيراط وذلك بالتنسيق مع كافة جهات الولاية وبمشاركة رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والري والزراعة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن للتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الري.

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم البدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم من خلال غرفة إدارة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة المختلفة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات اللجنة العليا لاسترداد أراضي أملاك الدولة وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة الـ20 الجاري تنفيذها بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة حيث بدأت بالمرحلة الأولى يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022 على ثلاث مراحل مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك دولة وأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.