عدم انتهاك قوانين البيئة.. معايير المشاركة فى المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط فى تقرير لها اليوم، أهم الجوانب المتعلقة بالمنطقة الخضراء تعريفها والفرق بينها وبين المنطقة الزرقاء وأهم المعايير التى يجب الالتزام بها وكذلك أهم الفئات التى سيتاح لها المشاركة فى المنطقة الخضراء وكيفية حجز معرض داخل تلك المنطقة والمساحات المتوفرة للإيجار.

ما هى المنطقة الخضراء؟

ومع الاهتمام المتزايد لجميع أصحاب المصلحة بالمشاركة فى أنشطة COPs ، وبإيمان قوى من مصر للسماح بمؤتمر COP شامل وتوفير المساحة اللازمة لأصحاب المصلحة المختلفين ، تخطط مصر لـ COP27 المنطقة الخضراء على مسافة قريبة عبر شارع من المنطقة الزرقاء.

المنطقة الخضراء هى المنصة حيث يمكن لمجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الموضة من جميع أنحاء العالم التعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم، كما تعزز المنطقة الخضراء الحوار والتوعية والتعليم والالتزامات من خلال الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات.

وسبق وأن أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن المنطقة الخضراء سيتم اقامتها بحديقة السلام والتى يتم تطويرها وإعدادها بكافة التجهيزات لتكون صرحا ومثالا للمعارض بالعالم بما يليق بصورة مصر وتاريخها وتوجهاتها نحو التنمية والاستدامة.

وشددت على أن مصر تعطى بالمنطقة الخضراء فرصة للشباب والمرأة والمجتمع المدنى من العالم ليكون هذا مؤتمر شمولى يتضمن كافة الأطراف لعرض المشروعات القومية والجمهورية الجديدة، كما تحرص إدارة المؤتمر على أهمية وجود القطاع الخاص لتسريع وتيرة العمل المناخى.

وتتكون المنطقة الخضراء من مناطق متنوعة للعرض وإقامة الأحداث الجانبية، وعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية، وكذا للابتكار والعلوم، وأخرى للرعاة، بالإضافة إلى معرض للمجتمع المحلى لتعزيز المشاركة المجتمعية بمختلف الفعاليات، وغيرها.

إرث المنطقة الخضراء

ويعكس تصميم المنطقة الخضراء مفهومًا حديثًا للاستدامة والترابط مع الطبيعة المحيطة، وهى وجهات نظر أساسية تجاه العمل المناخى، فالمنطقة الخضراء مستوحاة من عناصر الطبيعة وتعتمد على الانعكاس الواعى للأشجار والأوراق وخيوط العنكبوت والزهور، تبدو مثل زهرة اللوتس من الأعلى.. خمس مناطق عرض كبيرة تمثل بتلات الزهرة، مع ممرات مبنية من مواد مستدامة مثل الأخشاب والأقمشة التى تربط المناطق المختلفة معًا كما يتم تحفيزها من خيوط العنكبوت.

كيف تحجز معرضك؟

أوضحت رئاسة المؤتمر عبر موقعها الرسمى الإلكترونى، إنه فى المنطقة الخضراء، يتم توفير عددا من المساحات للشركاء فى COP27، ومنظمات القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والفنانين، والأزياء، فالمنطقة الخضراء هى مركز عرض للابتكار والعمل المناخى ويجب إرسال عبارات الاهتمام إلى عنوان البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

كيف تشارك بحدث جانبى؟

ستكون هناك قاعتان رئيسيتان لاستضافة الأحداث الجانبية داخل المنطقة الخضراء، يتم تشجيع الأطراف التالية على تقديم ملاحظاتهم المفاهيمية: ممثلى الوزارات، العلماء والأساتذة الأكاديميون، مجتمع الأعمال / القطاع الخاص من مصر وأفريقيا وجميع أنحاء العالم وشركاء COP27 للمنظمات غير الحكومية، الشباب، النساء، المجتمع المدنى والشعوب الأصلية، بالإضافة إلى ذلك، يوجد مدرج يقع داخل" حديقة السلام" سيتم تخصيصه للعروض الثقافية والموسيقية والأزياء والفنية ويجب إرسال ملاحظات المفاهيم لاستضافة حدث جانبى إلى عنوان البريد الإلكترونى التالى: [email protected]

المعايير التى يجب الالتزام بها

تحرص الحكومة المصرية على تقديم مؤتمر الأطراف الشامل وإشراك الشركات ذات السجل العام فى قيادة المناخ فى قطاعها / منطقتها لعرض قصص نجاحها واستضافة الأحداث داخل المنطقة الخضراء، ولكى تكون مؤهلاً لتأمين مساحة أو استضافة أحداث داخل المنطقة الخضراء فى COP27، فإن هذه المعايير هى لضمان الالتزام بممارسات الأعمال المسؤولة للأفراد والمؤسسات والشركات على النحو التالى:

عدم المشاركة فى أنشطة الغسل الأخضر أو ​​انتهاك قوانين البيئة أو الاتهام فى أى أمر متعلق بالتدهور البيئى، عدم الخضوع للتحقيق فى انتهاك العقوبات التى أقرها مجلس الأمن الدولى أو ارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، يتم استيفاء بعض المعايير البيئية أو المناخية أو الاستدامة على النحو التالى:

أن يكون لديك استراتيجية بيئية أو مناخية، أو مؤشرات أداء رئيسية لإزالة الكربون أو خطة مستقبلية والإبلاغ عن الإنجازات السابقة فيما يتعلق بتلك الاستراتيجيات والخطط، المساهمة فى المساهمات الوطنية المحددة للبلدان.

وتنطبق هذه المعايير على جميع الكيانات والشركات والمؤسسات التى تسعى لعرض أو عرض أو استضافة الأحداث الجانبية داخل المنطقة الخضراء.

الموعد النهائى للتقديم

الموعد النهائى لتقديم طلبات لاستضافة الأحداث أو استئجار مساحة فى المنطقة الخضراء هو يوم 31 أغسطس 2022.

المساحة المطلوبة للإيجار (بالمتر المربع)

تتنوع المساحات الإيجارية المتاحة بين 25 و 30 و 40 مترًا مربعًا، مع إمكانية مضاعفة هذه المساحات بناءً على توفر المساحة، يجب ترتيب مساحات مختلفة مع مشغل المكان بناءً على تصميم المكان وتوافر المساحة، وتبلغ تكلفة الإيجار للمتر المربع 400 دولار أمريكى، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وتكاليف إنشاء الكابينة / الجناح وتكاليف التركيب.

المنطقة الزرقاء

الجزء اللوجيستى للمؤتمر سيتكون من منطقة زرقاء تضم قاعة المؤتمرات بالملحق الخاص بها، وهذا يتبع اتفاقية الأمم المتحدة وتحت إداراتها، ستتم بها كل الفاعليات الرسمية وتضم أيضا عددا من قاعات التفاوض والأحداث الجانبية وأجنحة الدول.

ويعد مركز شرم الشيخ الدولى للمؤتمرات أحد أكبر (SHICC) مراكز المؤتمرات وأكثرها ابتكارًا فى الشرق الأوسط وإفريقيا، ويمكن الوصول إلى مركز مدينة شرم الشيخ الدولى فى غضون دقائق من مطار شرم الشيخ الدولى ويفتخر بمرافق متطورة ويوفر مجموعة من الخدمات الفنية.

تأسس المركز فى عام 2006، وقد تم تصميمه لاستيعاب أبرز الأحداث فى المنطقة بما فى ذلك منتدى الشباب العالمى (WYF)، ومؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNODC) ومؤتمر الأطراف فى اتفاقية التنوع البيولوجى، التنوع (CBD COP14).

وبشكل عام، يحتوى مجمع المؤتمرات على مجموعة متنوعة من قاعات المؤتمرات والمعارض المرنة التى ستشكل المنطقة الزرقاء لـ COP 27.