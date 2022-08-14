الأنبا ميخائيل يرسم 65 شماسا بكنيسة الوايلى

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح أدّى صلوات رسامة 65 من أبناء الكنيسة فى رتبة مرتل للخدمة بالكنيسة ذاتها. كما حضر حفل تخرج دفعة جديدة من الخدام والخادمات بكنيسة الشهيد مار جرجس بمنشية الصدر، وألقى كلمة بعنوان "أَنَا طَالِبٌ إِخْوَتِى"، وبلغ عدد الخريجين الذين تم الاحتفال بهم 25 خادما وخادمة.

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