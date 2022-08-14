التعيين بعد التخرج فورا.. شروط التقديم بالمعهد العالى لتكنولوجيا النقل

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وأوضح فى بيان أن ترشيح الطلاب، يتم عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد فى نفس سنة حصول الطالب على المؤهل، وفقا للحد الادنى للقبول.
وأكد المعهد ضرورة ألا يزيد سن الطالب عن 22 عاما أول أکتوبر 2022، وأن يكون الطلبة المتقدمين متفرغين للدراسة، وأن تكون اللغة الأجنبية للطلاب هى اللغة الإنجليزية، وأن يجتاز الطلاب اختبارات القبول التى تحددها إدارة المعهد (رياضية – طبية - سمات...).
ولفت إلى أن الدراسة بالمعهد داخلية، ويتم توفير سبل الإقامة والإعاشة المتميزة داخل المعهد، فيما يحصل الطلاب على درجة البكالوريوس فى التخصص (بنظام 2+2)، حيث إنه من الممكن أن يكتفى الطالب بالحصول على درجة الدبلوم الفنى فوق المتوسط بعد أول عامين من الدراسة، أو إكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس.
ويتم دمج التدريب العملى مع الدراسة الأكاديمية أثناء فترة الدراسة، لتأهيل الطلاب للالتحاق بسوق العمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وقطاعات النقل ذات الصلة فور تخرجه واستيفائه الاشتراطات اللازمة.
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